Остров Сен-Бартелеми стал вторым в мире местом, где выздоровели все заболевшие COVID-19

Остров Сен-Бартелеми в Карибском море стал вторым в мире местом, где выздоровели все заболевшие коронавирусом.

Там было диагностировано шесть случаев заболевания и ни одного летального исхода. Об этом говорится в данных Worldometers.

Первый случай заболевания COVID-19 на острове был зафиксирован 1 марта. 16 марта их було уже три, 27 марта - пять, а 31 марта диагностировали шестой случай.

Остров Сен-Бартелеми, или Сен-Барт, является заморским сообществом Франции. Его населяют свыше 9000 человек. Состоит из одного крупного одноименного острова и ряда небольших островков.

Кроме того, не осталось ни одного активного заболевания в Мавритании. Там было диагностировано семь случаев заражения, один человек умер, шестеро выздоровели.

В Бурунди на Востоке Африки также больше нет активных случаев COVID-19. Из пяти заболевших один скончался, четверо вылечились.

Фото: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Напомним, что ранее в Гренландии вылечили всех 11 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, остров, фактически принадлежащий Дании, стал первым местом, где все пациенты с COVID-19 вылечились и не осталось активных больных.

Помимо этого, там нет ни одного летального случая, вызванного коронавирусом.