Третий монастырь УПЦ МП в Киеве закрыли на карантин

В Киеве на карантин закрыли Свято-Покровский мужской монастырь в Голосеевском районе.

Об этом на ежедневном брифинге в среду рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Среди тех, кому вчера подтвердили заболевание коронавирусом, один монах Киево-Печерской лавры 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре происходит дезинфекция всех помещений. Мы закрываем его на карантин", - сообщил мэр.

Монастырь относится к УПЦ Московского патриархата.

Напомним, что раньше на карантин были закрыты Киево-Печерская лавра и Свято-Троицкий Ионинский монастырь.