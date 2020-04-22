Более чем 30 странам мира в условиях пандемии грозит голод

Уже около миллиона человек находятся на грани смерти от голода.

Более 30 стран мира находятся под угрозой голодания в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил директор Всемирной программы по оказанию продовольственной помощи Девид Бизли, пишет The Guardian.

Речь идет о странах, которые развиваются. В 10 из них уже более миллиона человек находятся на грани смерти от голода.

"Мы не говорим о людях, которые ложатся спать голодными. Мы говорим об экстремальных условиях, о чрезвычайном положении - люди буквально идут к голодной смерти. Если мы не получим еду для них, они умрут", - сообщил он.

Бизли пояснил, что хрупкие системы здравоохранения в развивающихся странах не в силах справится со вспышкой COVID-19, а экономическая катастрофа приводит к огромной нагрузке на ресурсы.

"Это действительно больше, чем просто пандемия - это пандемия голода. Это гуманитарная и продовольственная катастрофа", - сообщил Бизли.

Он передал свое послание Совету безопасности ООН, предупредив мировых лидеров о том, что они должны действовать быстро в ситуации, которая стремительно ухудшается. Он призвал их предоставить обещанную помощь в размере около $2 млрд США.

Напомним, что в начале апреля из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 Международный валютный фонд прогнозировал самый крупный обвал экономики со времен Великой депрессии 1929 - 1933 годов.