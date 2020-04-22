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В Чернобыльской зоне продолжается ликвидации тления на территории четырех лесничеств

Задействованы три вертолета. 

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидации тления на территории четырех лесничеств
Фото: https://kv.dsns.gov.ua/

В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 7 утра 22 апреля продолжалась ликвидация тлений на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщили на сайте ГосЧС.

"Основные усилия направлены на локализацию трех очагов (с. Розсоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пней, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена инженерная техника ГосЧС и 8 путепрокладывателей ВСУ. Создано 640 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1202 человека и 279 единиц техники, из них от ГосЧС - 1068 человек и 237 ед. техники, в том числе три вертолета.

В Житомирской области локализованы пожары травяного настила и лесной подстилки в Выступовецком лесничестве и в с. Островы. Продолжается ликвидация тления. 

Напомним, по состоянию на 21 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидация лесных пожаров продолжалась на территории шести лесничеств.

Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля. Убытки от них предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.

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