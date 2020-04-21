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В Одесской области закрыли город Подольск из-за вспышки коронавируса

Въезд разрешен только местным жителям.

В Одесской области закрыли город Подольск из-за вспышки коронавируса
Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Руководтство Одесской области решило закрыть на карантин город Подольск. Туда будут пускать только тех, кто там зарегистрирован.

Об этом на брифинге во вторник рассказал глава Одесской ОГА Максим Куцый, пишет УНН.

"В городе будут усилены карантинные мероприятия, усилится санобработка улиц и подъездов, на въезде в город будет круглосуточно дежурить представители Национальной гвардии и Национальной полиции. Будет запрещен транзитный проезд через город. Представители Нацгвардии и Нацполиции будут пропускать транспорт только граждан, которые зарегистрированы в городе Подольск", - сказал Куцый.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям неделю назад рекомендовала районной администрации и мэрии города Подольск закрыть рынки, ограничить массовые собрания людей и дополнительно провести санитарные мероприятия. За реализацию поставленной комиссией задачи несет ответственность местная власть.

"Мы все видели, что прошедшую неделю в городе по прежнему работали рынки, работало большое количество магазинов и санитарные мероприятия не проводились должным образом", - добавил глава ОГА.

По состоянию на 21 апреля в Подольске коронавирусом заразились 37 людей, в том числе восемь медиков. Один из них умер 19 апреля.

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