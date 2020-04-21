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Украина впервые с 2009 года вошла в первую сотню стран по уровню свободы слова

Продвижение в рейтинге произошло за счет худших показателей других стран.

Украина впервые с 2009 года вошла в первую сотню стран по уровню свободы слова
Фото: Макс Левин

Украина впервые с 2009 года вошла в сотню стран по "Индексу свободы прессы" организации "Репортеры без границ" и заняла 96 место, поднявшись на шесть позиций.

Об этом сообщается на сайте организации.

Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла, и теперь ее индекс - 32,52 (чем ниже число, тем лучшим считается результат).

Среди проблем "Репортеры без границ" указывают на недофинансирование Общественного вещания. Также организация отмечает влияние олигархов на медиа и необходимость поощрять независимость редакций и бороться с насилием против журналистов. По мнению авторов рейтинга, смена власти в Украине не повлияла на ситуацию с угрозами и нападениями на представителей СМИ. В качестве примера они привели смерть черкасского журналиста Вадима Комарова после нападения летом 2019 года.

Отмечается, что информационная война с Россией также имела негативные последствия, включая запрет некоторых российских сайтов и запреты на въезд для иностранных журналистов.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя рейтинг, отметил, что прогресс Украины состоялся из-за ухудшения ситуации в других странах.

"Начинала Украина с 126 места - в 2013 году. Наихудшая позиция была 129 в 2015 году (очевидно, из-за войны на Донбассе). Позднее украинская свобода слова закрепилась на 101-102 местах (прошлый год). "Репортеры без границ отмечают", что прогресс Украины на шесть пунктов в рейтинге свободы слова больше свидетельствует не о прогресснУкраины, а об ухудшении ситуации в других странах", - написал он в фейсбуке.

Напомним, в прошлом году Украина заняла 102 место в рейтинге свободы слова. Наихудшая позиция была в 2015-м.

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