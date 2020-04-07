Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины
В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины
Иранский депутат заявил, что за самолет МАУ никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности"
Иранский депутат заявил, что за самолет МАУ никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности"
В Николаеве совершили покушение на Мультика
В Николаеве совершили покушение на Мультика
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
ГлавнаяМир

Убийцу словацкого журналиста Куцияка приговорили к 23 года тюрьмы

Подсудимый признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Убийцу словацкого журналиста Куцияка приговорили к 23 года тюрьмы
Подсудимый Мирослав Марчек
Фото: EPA/UPG

Словацкий суд в понедельник, 6 апреля, приговорил бывшего военнослужащего Мирослава Марчека к 23 годам лишения свободы по делу об убийстве журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой.

Об этом говорится на сайте Aktuality, где работал убитый журналист.

Убийца признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Его приговор учитывает еще одно убийство - бизнесмена Петера Молнара в 2016 году.

Бывший военнослужащий наряду с еще тремя подозреваемыми был арестован в сентябре 2018 года, а через несколько месяцев сознался в убийстве журналиста.

Заказчиком считается словацкий бизнесмен, один из богатейших людей страны Мариан Кочнер. Он был фигурантом материалов Куцияка, и журналист жаловался на угрозы с его стороны.

В конце 2019 года суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который, по версии обвинения, получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Мариана Кочнера.

Самого Кочнера еще не судили.

Напомним, в конце февраля 2018 года в Словакии впервые в истории страны произошло убийство журналиста - в своем доме в небольшом населенном пункте Велка Мача был застрелен Ян Куцияк. Он занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией.

После убийства Куцияка в стране разгорелся политический кризис, приведший к отставке главы правительства Роберта Фицо.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также