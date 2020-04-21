За сутки на Донбассе погиб один военный, четверо получили ранения и травмы

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, один - боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.

"В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностями должны храниться в зонах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов оккупанты отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано девять обстрелов: по позициям ВСУ возле Авдеевки дважды били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Тарамчука обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В райне Опытного и Песков боевики применяли гранатометы. Возле гнутово зафиксировали обстрел из гранатометов, а в районе Каменки - из стрелкового оружия. Рядом с Марьинкой российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ: из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли наши подразделения у населенного пункта Шумы, а по защитникам Новоалександровки вел огонь снайпер.

Во второй половине дня вблизи Крымского боевики дважды обстреляли наши опорные пункты - из минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, вечером, 20 апреля, бывший военный капеллан львовской Академии сухопутных войск, епископ УГКЦ Степан Сус сообщил, что во время обстрела погиб выпускник Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного лейтенант Андрей Шинкарук.