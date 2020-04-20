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В Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбой

На водителя завели уголовное дело из-за наезда на патрульных.

В Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбой
Фото: архивное фото

Ночью 20 апреля во Львовской области произошла полицейская погоня, во время которой применили огнестрельное оружие.

Об этом сообщило облуправление полиции.

Все началась с того, что в 4:30 утра в Мостиске остановили 22-летнего водителя на BMW иностранной регистрации. Он нарушил правила дорожного движения.

Во время проверки документов полицейские заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложили пройти обследование.

Водитель отказался, включил заднюю передачу и, протаранив полицейскую "Шкоду", уехал в сторону Самбора. При этом он травмировал двух полицейских.

Во время начавшегося преследования полиция открыла огонь по колесам, но не смогла остановить нарушителя. Его удалось заблокировать только в Самборе при помощи местных правоохранителей.

Водителя задержали, на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса - насилие в отношении полицейского.

Травмированным правоохранителям медики оказали помощь и отпустили домой.

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