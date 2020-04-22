По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины

Впрочем, за защитой традиционных семейных ценностей, вопросами о Боге и усилением роли семьи скрывается банальное желание не просто удержать власть, но сделать её абсолютной – той, которая более не позволит даже приближённому кругу лиц менять премьеров и отменять властный транзит.

Да, чтобы изменения вступили в силу, необходимо провести всероссийский референдум и получить большинство голосов россиян. Кстати, если бы не коронавирус, волеизъявление проходило бы именно сегодня , 22 апреля. Теперь его могут перенести на июнь. Однако всё это условности…

В Украине все ждут успешного завершения эпидемии коронавируса и окончания карантина , но мало кто задумывается над тем, что последует после этого. Ведь глобальный карантин предоставил нам передышку с точки зрения противостояния с Россией. И многие как-то позабыли, что РФ уже давно приняла изменения в Конституцию – документ, который загодя не только позволил Владимиру Путину обнулить свои сроки и участвовать в последующих двух президентских кампаниях, но и создал условия как для легитимации присоединения ранее захваченных Россией территорий, так и для будущего расширения ареалов завоеваний.

Фото: EPA/UPG

Почему Путин «обнулился»

Давайте начнём с разрешения так называемого вопроса 2024. Именно в 2024 году Владимир Путин – согласно старой Конституции – должен был бы покинуть свой пост. Его место (как ранее планировалось) занял бы бывший премьер, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ – Дмитрий Медведев. Всё это называлось словом «транзит». Во всяком случае, эта опция – как и ряд других – рассматривалась нынешним российским лидером долгое время. Было намерение повторить то, что когда-то провёл Ельцин – операцию «преемник», которая позволила Путину занять пост главы государства и удержать его в последующие 20 лет.

Однако кандидатуру Медведева (повторную рокировку) не приняло ближайшее окружение президента РФ, состоящее в большинстве своём из глав силовых ведомств. Там, вероятно, помнили, чем началось и завершилось президентство Дмитрия Анатольевича: смещением влияния в силовых кругах и массовыми протестами против Путина. Следовательно, в этот раз решение принимало окружение, но не президент, что послужило толчком сразу к нескольким событиям.

Во-первых, Медведева сослали в Совбез на место заместителя главы (то бишь Путина). Однако, как сам отметит российский лидер, должность, которую занял бывший премьер, не сопоставима с позицией вице-президента. Медведев теперь – не заместитель президента РФ, он – всё ещё его запасной вариант, причём временный.

Фото: EPA/UPG

Во-вторых, Путину пришлось выбирать нового премьера. Здесь он уже смог отыграться: из четырёх, предложенных ему кандидатур (а окружение президента России ещё и навязывало своих людей во второе кресло страны), хозяин Кремля выбрал своего человека – исполнительного, но не амбициозного Михаила Мишустина.

В-третьих, пришлось дополнять Конституцию с точки зрения упрощения полномочий главы правительства и его министерского кабинета. Согласно новым правилам, президент непосредственно предлагает и смещает премьера (ранее это было невозможно без наличия прошения последнего), отбирает министров и курирует интересующие его профильные министерства (и не только силовые). При этом следует отметить, что в случае отказа Госдумы утвердить (на третий раз) в должности премьера или отправить оного в отставку, Путин сможет распустить парламент.

Все эти люди – от депутата или сенатора до министров и судей – подвешены при этом за причинное место. Теперь есть поправки, позволяющие в любой момент уволить или посадить любого чиновника в России: согласно им, тот у кого есть или было на момент назначения или иностранное гражданство, или вид на жительство, или банковский заграничный счёт – подлежат чистке в любой момент.

И, наконец, четвертое, самое важное – это отказ от транзита власти в пользу обнуления сроков президентства. Одна из тех опций, которую ранее рассматривал Путин, и в которой он утвердился после смещения Медведева.

Теперь же, согласно изменениям, «положение части 3 статьи 81 Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением».

Фото: EPA/UPG Одинокая активистка с плакатом 'Обнуление президентских сроков - узурпация власти' стоит перед Государственной думой, Москва, 11 марта 2020

Это положение, кстати, относится как к Путину, так и к Медведеву. И об этом тоже необходимо помнить, ведь – как уже ранее указывалось – последний всё ещё является запасным вариантом и определённым гарантом безопасности для самого российского лидера.

Так почему же был утверждён такой заведомо толкающий к протестам план по обнулению сроков? Ответ прост: у Путина не осталось в обойме доверенных и проверенных людей, способных гарантировать ему безопасность в случае его же ухода. Медведев мог её гарантировать (и он был проверен). Других испробовать времени особо не было. Поэтому Дмитрия Анатольевича отправили во временную ссылку, узурпировали все вехи исполнительной власти и провели через Конституцию главное – обнуление всех сроков.

По стопам Пиночета

На ум приходит лишь один лидер иностранного государства, который действовал схожими методами. И это – бывший президент Чили Аугусто Пиночет. Нет, здесь нет прямых параллелей. Речь идёт о желании и Путина, и Пиночета удержать власть любыми путями, в том числе посредством переписывания Конституции.

Ведь чилийский диктатор за два года до окончания своего второго президентского срока провёл референдум относительно новой Конституции. Путин также хочет провести плебисцит или всенародное голосование (как ни называй – всё одно и то же) относительно нового варианта Конституции, позволяющей ему продлить своё пребывание в президентском кресле сроком в 12 лет.

У Пиночета это получилось в 1980 году, когда его поддержало 67% избирателей. И лишь спустя восемь лет, когда чилийский главнокомандующий решил повторить идентичный прошедшему промежуточный плебисцит и сохранить в своих руках власть, народ его не поддержал, выбрав через два года нового президента – центриста Патрисио Эйлвина.

Фото: theins.ru

При этом Пиночету удалось сохранить пост главнокомандующего, он протащил закон, согласно которому оставался пожизненным сенатором. Последнее позволило ему назначить судей Верховного суда и выбить увеличение числа «своих» сенаторов из числа военных.

Всё то же самое предложил Путин. Он учредил идентичное пиночетовскому «обнуление», анонсировал плебисцит, закрепил за собой роль пожизненного сенатора в случае ухода из Кремля, усилил позиции в Совете Федераций (место заседания российских сенаторов). Здесь он создал для себя – как и у Пиночет – дополнительную гарантию в виде двойного иммунитета (президентского и сенатского). И, кстати, как и у чилийского диктатора, конституция Путина ставит Конституционный и Верховные суды в полную зависимость от российского президента.

С Пиночета в конце его жизни пытались снять его две неприкосновенности – сенатскую и президентскую, – даже отправляли под домашний арест, да только потом постоянно оправдывали… до смерти в 2005 году. И чилийский народ до сего дня спорит о его роли, и всё так же гражданские власти считаются и даже боятся силовиков и возможной новой узурпации власти.

«Подарок» для Украины

В Конституцию РФ внесено немало правок, однако нас интересуют те из них, которые относятся непосредственно к Украине.

Одна из наиважнейших из них касается создания на территории РФ отдельных федеральных территорий при организации там публичной власти.

«На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом», – сказано в утверждённом документе.

Новая федеральная территория – это очень широкое понятие. И оно может в себя включать, например, оккупированную часть Донбасса, Осетии, Абхазии и не только.

И пока мы все вовсю обсуждали результаты ТКГ и консультативный совет, Россия провела массовую паспортизацию на Донбассе, а потом вообще закрыла эту территорию на карантин, отрезав её напрочь от Украины, прекратив любое сообщение между подконтрольными и неподконтрольными украинскому правительству частями.

Фото: EPA/UPG Жители оккупированных территорий стоят на КПП *Еленовка* в ожидании новостей, когда будет возможность перейти на подконтрольную Украине территорию, 14 марта 2020

Красной линией сюда же вписываются пункты, закрепляющие за русским народом статус государствообразующего по языковому признаку. И все русские, как написано в путинской конституции, должны войти «в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

В старом варианте не было никакого союза, народ многонациональный был один. Следовательно, речь идёт о возможности юридического обоснования в будущем своей агрессивной политики против Украины и Беларуси. Более того, снова-таки ключевое здесь – слово союз и настойчивое желание воссоздать империю. Но уже не по национальному или этническому, а по языковому признаку.

Ещё одно немаловажное изменение – это отказ России подчиняться верховенству международного права. Казалось бы, она и так этого не делала в предыдущие годы – от момента захвата части территории Украины до военных кампаний в Сирии и в Ливии. Меж тем теперь всё изменилось: появились судебные решения на $50 млрд в пользу бывших акционеров компании ЮКОС, иски украинских компаний, потерявших имущество в Крыму и в недалекой перспективе – решение не в пользу РФ по делу уничтожения малайзийского «боинга».

Всё это необходимо решать. И лучшим способом здесь является отказ на уровне Конституции РФ от примата международного права. И голосование должно пройти за год до выборов в Госдуму (а значит, в ближайшее время) – ровно до момента объявления виновных в сбитии самолёта…

Ну и ещё одна важная поправка уточняет, что Россия является «правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации».

Фото: EPA/UPG

Так уж случилось, что после распада Советского Союза началась борьба за его собственность. Речь шла о накопленных золотых и алмазных резервах, о дипломатической недвижимости. Согласно последним оценкам, Украине остались должны порядка $70 млрд. И был шанс это имущество вернуть. В 2014 году даже были какие-то начальные международные инициативы со стороны Киева. Но потом всё заглохло.

Так вот указанная выше норма регламентирует, что Россия теперь будет не просто наследовать Советский Союз, но и являться его прямым наследником. А значит все активы СССР закрепляются единолично за ней. И процедура по их возвращению будет значительно усложнена. Кроме того, совершенно неясно, сможем ли мы в связи с новыми изменениями в главный закон РФ дистанционно делить – как это ранее было – заграничное имущество, не давая российским спецслужбам превращать иностранные консульства в штаб-квартиры для силовиков.

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Российский народ, конечно же, проголосует за поправки Путина. Отдадут значительное большинство – под 70%. И всё пойдёт по чилийскому сценарию (законодательно). Вопрос же здесь в другом: что будет дальше с Украиной? Ведь Путин не просто жаждет полного обнуления своих сроков и большей концентрации власти. Он хочет обнулить саму Украину. Поэтому изменения в Конституцию – это начало активной кампании по уничтожению нашего государства. И даже при нынешних эпидемиологических паузах, времени у Киева на то, чтобы обустроить свою защиту, не так уж и много…