Госдума России поддержала поправку в Конституцию, которая обнуляет президентские сроки

В России депутаты Госдумы после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Она позволяет Владимиру Путину избираться после истечения своего срока в 2024 году. Поправку поддержали 380 депутатов, против выступил 43, один воздержался, пишет российский "Интерфакс".

Конституционную правку внесла в Госдуму депутат-"единоросс" Валентина Терешкова.

"В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу", - уточнили в агентстве.

Терешкова заявила, что предлагает снять ограничения президентских сроков или внести положение, что после вступления в силу новой Конституции действующий президент имеет право избираться на должность главы государства.

Сам Путин заявил, что обнуление президентских сроков считает возможным, если Конституционный суд России постановит, что поправка не противоречит Конституции РФ.

Россияне будут голосовать за или против поправок в Конституцию 22 апреля.

Напомним, по действующей российской Конституции Путин не может участвовать в выборах президента в 2024 году, поскольку сейчас, с 2018 года, он находится на втором подряд президентском сроке.