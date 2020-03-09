Польша с 10 марта вводит санитарный контроль на границе с Украиной

Ранее такие меры были введены на границах с Германией и Чехией.

Польша с 10 марта вводит санитарный контроль не только с Германией и Чехией, но и со всеми другими соседними государствами, в частности с Украиной.

Об этом

на пресс конференции 9 марта заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, передает Укринформ.

"С завтрашнего всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", - подчеркнул глава МВД Польши.

Он отметил, что сейчас санитарный контроль введен в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном - на границе с Чехией. Эти пункты выбраны потому, что именно через них рейсовые автобусы пересекают польскую границу.

По словам министра, санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно "во всех автобусах, микроавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей".

В то же время, глава Пограничной службы Польши Томаш Прага уточнил, что в рамках контроля всем пассажирам и водителю будет измеряться температура, потом проверяться карта путешественника, которую каждый должен заполнить на польском или английском языках. В случае подозрения на заражение коронавирусом транспортное средство, в котором путешествовало лицо, будет изолировано от других автомобилей.

Прага отметил, что внешнюю границу ЕС с Украиной, Беларусью и Россией ежедневно пересекает около 140 тыс. человек.

В настоящее время в Польше подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, один человек находится в тяжелом состоянии. Во вторник президент Польши созывает заседание Совета национальной безопасности для рассмотрения вопроса борьбы с SARS-CoV-2.

6 марта Анджей Дуда подписал спецзакон о противодействии коронавирусу.