Рассмотрение апелляции на приговор нацгвардейцу Маркиву в Италии заблокировано из-за коронавируса

В Милане, который является центром итальянского региона Ломбардия, из-за коронавируса заблокировано начало апелляционного процесса в отношении украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"На апелляционном процессе суд присяжных состоит не просто из судей, а из присяжных, обычных людей, поэтому из-за ограничительных мер процесс заблокирован", - сказала одна из адвокатов осужденного Донателла Рапетти.

Сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд в ноябре 2019 года. Тогда юристы выражали надежду, что весной начнется рассмотрение апелляционного дела. Сейчас, по словам Рапетти, можно надеяться на июнь, но все зависит от ситуации вокруг эпидемии.

Из-за эпидемии COVID-19 в Италии и введения чрезвычайных мер по нераспространению вируса власти приняли решение прекратить деятельность судебных органов до 31 марта.

К тому же регион Ломбардия и его областной центр Милан с 8 марта объявлены "красной зоной" на карантине. Там закрыты учебные, культурные, развлекательные заведения, не работают многие учреждения, а людей призывают оставаться в домах и не выходить без крайней необходимости.

Карантин из-за коронавируса привел к тюремномым бунтам в Италии. Заключенные захватили лазарет и наелись наркотиков. Несколько человек умерли от передозировки.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Маркив находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию по делу Маркива.

The New York Times написали материал, в котором сообщалось, что Итальянский суд использовал фейковые материалы российских и сепаратистских СМИ по делу Виталия Маркива.

В январе 2020 Рада приняла заявление по уголовному преследованию нацгвардейца Маркива в Италии.