Зеленский пошутил, что иногда ему очень хочется "вешать олигархов"

Президент Владимир Зеленский признался, что иногда ему "очень хочется" вешать олигархов, но Украина выбрала демократический путь. Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, полную версию которого опубликовала в воскресенье пресс-служба президента.

На вопрос журналиста: "Роль олигархов в Украине уже поняли: просто просить денег у них, вешать, стрелять?", Зеленский пошутил.

"Ну, мы не можем, по закону, вешать и стрелять. Это путь. Мы выбираем: либо тоталитарный, либо демократический. Но если выбрали демократический, то, конечно, вешать нельзя. Хотя иногда очень хочется. Почему? Потому что так быстрее", - сказал президент.

Зеленский отметил, что ему бы хотелось, чтобы в Украине у олигархов были "эпизодические роли", а не главные.

На вопрос, уместно ли, по его мнению, олигарху Ринату Ахметову покупать новый дом во Франции, когда на Донбассе война, Зеленский ответил: "Конечно, неуместно. Они очень много здесь заработали за эти годы. И поэтому государство должно сделать все, чтобы они покупали все не там, а здесь. Чтобы они эти деньги тратили на больницы, скорые помощи, дороги".

В интервью Зеленского также спросили об отношениях с Коломойским. На вопрос, ожидает ли олигарх чего-нибудь от Зеленского, президент ответил отрицательно: "Нет, ничего".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала The Guardian. На фото президент Украины сидит на столе и смеется.

В самом журнале, который вышел в печать в субботу, 7 марта, размещена статья с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится". Внутри статьи - еще два снимка с Зеленским, сделанные на той же локации. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом - держит руку в кармане.