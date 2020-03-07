Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
Зеленский: у Путина есть год для завершения войны
Зеленский: у Путина есть год для завершения войны
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
​Таможня ответила на претензии Зеленского
​Таможня ответила на претензии Зеленского
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
ГлавнаяПолитика

Тест на коронавирус у депутата Волошина оказался отрицательным

"Как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет".

Тест на коронавирус у депутата Волошина оказался отрицательным
Фото: Макс Требухов

Тест на коронавирус у депутата Олега Волошина из пророссийской фракции ОПЗЖ оказался отрицательным.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично [спикер Верховной Рады] Дмитро Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем", - заявил Волошин.

Напомним, что Волошин в конце февраля встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером. 5 марта стало известно, что Райтцера госпитализировали в реанимацию с коронавирусом.

Это вызвало большой резонанс в Верховной Раде, так как Волошин все это время ходил на заседания и общался с большим количеством людей. Депутат от "Евросолидарности" Виктория Сюмар сообщила, что Волошина попросили изолировать из-за опасения, что он мог быть инфицирован коронавирусом SARS-CoV-2 после визита во Францию.

Сам Волошин заявил, что у французского политика не было ни кашля, ни насморка, когда они встречались. Несмотря на это он пошел в Александровскую больницу (одна из госпитальных баз для больных коронавирусом) и сдал анализы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также