В Минюсте подтвердили, что "слуга народа" Качура руководит подразделением организации Медведчука

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор" в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщается в письме Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, полученном в ответ на запрос представителя "Европейской Солидарности".

В этом же письме Минюст подтверждает, что руководителем ВОО "Украинский выбор" является нардеп "Оппозиционные платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Очевидно, этим объясняется публичная позиция Александра Качуры, обнародованная в СМИ 6 марта, по поддержке подачи воды на территорию оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова", - считают в "Евросолиидарности".

Как известно, Качура был заявителем в Генеральную прокуратуру в отношении народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой. ГБР открыло уголовные производства за якобы "угрозы убийством", а президент Владимир Зеленский был признан "потерпевшим" из-за высказываний в соцсетях об опасности пребывания в зоне боевых действий на Донбассе.

Народный депутат Рады восьмого созыва Татьяна Чорновол в прошлом году обнародовала информацию о том, что Качура был руководителем подразделения "Украинский выбор" еще со времен Революции Достоинства. Сам Качура публично опровергал на эту информацию и грозил обратиться в суд.

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

Напомним, в декабре прошлого года Качура похвастался результатами теста на полиграфе и выступил за прохождение аналогичной проверки всеми нардепами.