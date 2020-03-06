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У Зеленского подтвердили, что Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера

Переговоры с ними вел сам президент.

У Зеленского подтвердили, что Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера
Первый заместитель главы АП Сергей Трофимов
Фото: businessforecast.by

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов подтвердил, что кандидатуры бизнесменов Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского действительно рассматривались на должность премьер-министра Украины.

Об этом Трофимов рассказал в интервью "Украина 24".

"Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались, с ними диалог был. Он был закрытым, президент сам вел этот диалог, и может ответить в деталях, как он принимал решение, и почему оно было принято", - цитирует замглавы ОП Интерфакс-Украина.

Трофимов считает решение Зеленского по Шмыгалю "очень мудрым и правильным".

"Потому что оно как раз соответствует и ожиданиям, и профилю, и компетенции", - пояснил Трофимов.

Замглавы ОП подчеркнул, что Шмыгаль понимает, что такое производство, промышленность, и что такое экономика. "И он поработал главой ОГА, понимает, как на местах живут люди, и политику, чтобы жизнь простых украинцев стала лучше", - добавил он.

Напомним, в конце февраля несколько, не связанных между собой, источников сообщали, что вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%. Еще одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.

4 марта Рада уволила Алексея Гончарука и его правительство и назначила новым премьером Дениса Шмыгаля, который еще в прошлом году работал директором ТЭС, а до назначения главой Кабмина был вице-премьером и министром развития громад и территорий.

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