Двум бывшим судьям из Черкасс объявили о подозрении по делам Майдана

В 2014 году они приняли незаконное решение о взятии под стражу 17 участников Евромайдана.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум бывшим судьям Сосновского районного суда Черкасс, которые в январе 2014 года незаконно взяли под стражу участников Революции Достоинства.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что судьи в период 25-26 января 2014 года приняли незаконное решение о взятии под стражу 17 участников Евромайдана.

"Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков, для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах", - сообщили в ГБР.

Судьям сообщили о подозрении в: принятии заведомо неправосудных решений, совершенном в личных интересах (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса); заведомо незаконных арестах, повлекшие тяжкие последствия, совершенных в личных интересах по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса); незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Экс-судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее, 27 февраля, Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского районного суда Киева, причастного к незаконным арестам активистов Майдана в 2014 году.

В январе Офис генпрокурора передал в Соломенский районный суд обвинительный акт против трех бывших судей Апелляционного суда Киева за вынесение неправосудного решения против одного из активистов Майдана.