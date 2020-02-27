Дело судьи Днепровского суда, незаконно арестовавшего активистов Майдана, ушло в суд

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского районного суда столицы, причастного к незаконным арестам активистов Майдана в 2014 году.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора 27 февраля 2020 года направили в Днепровский районный суд г. Киева обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению одного из бывших судей Днепровского районного суда города Киева в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 375 УК Украины (в редакции Закона от 05.04.2001), ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины, а именно в незаконном препятствовании в феврале 2014 года организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, и в постановлении судьей заведомо неправосудных решений", - говорится в сообщении.

По версии следствия, судья Днепровского районного суда г. Киева 19 февраля 2014 года рассмотрел на судебном заседании и удовлетворил необоснованные ходатайства об избрании двум подозреваемым исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей, а одному человеку судьей избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

В дальнейшем, по результатам досудебного расследования уголовного дела в отношении указанных незаконно задержанных лиц, уголовное производство было закрыто за отсутствием в их действиях состава уголовного преступления.

Таким образом, отмечают в ведомстве, были нарушены конституционные права граждан на свободу и личную неприкосновенность, гарантированные ст. 29 Конституции Украины.

Досудебное расследование проводилось следователями Государственного бюро расследований.

20 февраля сообщалось, что ГБР передало в суд дело бывшего следователя, обвиняемого в незаконных задержаниях участников Майдана.