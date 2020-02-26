В МВД заявили, что подозреваемые по делу Шеремета отказываются от участия в следственных действиях

Подозреваемые в деле об убийстве Павла Шеремета отказывают органу досудебного следствия в участии в следственных действиях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Таким образом процесс проведения следственных действий осложняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде всего речь идет о Яне Дугарь, которая отказалась от дачи показаний в ходе допроса как подозреваемой и проведении экспертизы почерка и судебно-психиатрической экспертизы.

Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко – от судебно-медицинской и габитоскопической (портретной) экспертизы. И Антоненко, и Дугарь отказались от одновременного допроса.

"Все трое подозреваемых отказались от прохождения интервью с использованием полиграфа (при этом Дугарь раньше принимала участие в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение)", – добавили в МВД.

Напомним, что Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который проводился 3 января. Адвокат Дугарь Николай Ореховский объяснил ее отказ от участия в эксперименте тем, что следствие проводит его, в частности, для того, "чтобы дополнительное доказательство сделать основным".

Подозреваемый Андрей Антоненко отказался от следственного эксперимента, мотивируя это отсутствием своих защитников.

Ранее Юлия Кузьменко подала иск в Печерский районный суд против Министерства внутренних дел Украины. Ее адвокат сообщила, что дело касается опровержения министром МВД его заявления, сделанного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". Речь идет о его заявлении о том, что Кузьменко отказалась давать показания в деле об убийстве Шеремета.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Но такого протокола допроса нет, потому что допроса не было... Мы настаиваем, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", – заявила адвокат.