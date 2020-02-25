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Экс-нардепу Татьяне Чорновол объявили подозрение в препятствовании работе журналиста

Речь идет об инциденте, который произошел на суде над Сергеем Пашинским в октябре прошлого года. 

Экс-нардепу Татьяне Чорновол объявили подозрение в препятствовании работе журналиста
Фото: nfront.org.ua

Экс-нардепу Татьяне Чорновол объявили подозрение в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч.1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины). 

Подозрение объявлено в связи с событиями, которые произошли 18 октября 2019 во время судебного заседания над народным депутатом VIII созыва Сергеем Пашинским. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", – уточнили в ГБР. 

В Бюро не называют имени Чорновол, однако в день происшествия глава НСЖУ Сергей Томиленко писал о том, что журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября она вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда во время процесса над Пашинским.

В случае доказательства вины Чорновол грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение воли сроком на три года.

Напомним, в январе в ГБР заявили, что Чорновол проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований через забор с колючей проволокой и попыталась бросить мобильный телефон в замдиректора ведомства.

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