Чиновников СБУ будут судить из-за 800 тысяч гривен "отката"

Им грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении чиновников СБУ, подозреваемых в вымогательстве и получении 800 тысяч гривен "отката". Об этом сообщил пресс-центр ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что работники СБУ систематически создавали препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов приемки работ, чем затягивали сроки расчетов с их исполнителями. Чиновники СБУ требовали и получили от предпринимателя в общем 800 тысяч гривен неправомерной выгоды за беспрепятственное перечисление средств за выполненные работы по заказу госпредприятия. Размер "отката" составлял 15% от суммы заключенных договоров", - отметили в ГБР.

Речь идет о заместителе начальника одного из отделов Управления СБ в Запорожской области и заместителя начальника одного из управлений Главного управления СБ в Донецкой и Луганской областях.

Правоохранителей задержали 24 декабря 2019 года во время получения второй части "отката" - 550 тысяч гривен.

На данный момент сторона защиты знакомится с материалами уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом), после чего его материалы будут направлены в суд.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, руководителя госпредприятия в Сумской области задержали на взятке в пять тысяч долларов. За эти средства чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.