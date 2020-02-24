Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

В Николаеве на территории объекта на Индустриальной улице возник пожар на территории 500 кв. м. Около 12:42 спасатели получили информацию, что горят дрова и отходы производства. Об этом в фейсбуке сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"Из-за сильного порывистого ветра существовала угроза распространения огня на здания и технику, расположенные рядом. Сейчас пожарные ликвидируют пожар, который быстро распространяется под действием погодных условий, и прилагают максимум усилий для недопущения увеличения его площади", - сказано в сообщении.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

На ликвидацию пожара направлено 4 государственных пожарно-спасательных частей города.

Локализовать пожар удалось только в 13:58.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Напомним, сегодня утром, 24 февраля произошел пожар в гостинице "У ґазди" в селе Сусково в Карпатах.

Одну женщину, которая проживала в номере возле очага возгорания и надышалась угарным газом, пришлось спасать. Врачи "скорой помощи" привели пострадавшую в чувство и доставили в реанимацию Свалявской центральной районной больницы. Пожар потушили в 7:35 утра.