Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Николаеве спасатели из-за штормового ветра не могут потушить пожар

На локализацию возгорания потребовалось больше часа.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

В Николаеве на территории объекта на Индустриальной улице возник пожар на территории 500 кв. м. Около 12:42 спасатели получили информацию, что горят дрова и отходы производства. Об этом в фейсбуке сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"Из-за сильного порывистого ветра существовала угроза распространения огня на здания и технику, расположенные рядом. Сейчас пожарные ликвидируют пожар, который быстро распространяется под действием погодных условий, и прилагают максимум усилий для недопущения увеличения его площади", - сказано в сообщении.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області
На ликвидацию пожара направлено 4 государственных пожарно-спасательных частей города.

Локализовать пожар удалось только в 13:58.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Напомним, сегодня утром, 24 февраля произошел пожар в гостинице "У ґазди" в селе Сусково в Карпатах.

Одну женщину, которая проживала в номере возле очага возгорания и надышалась угарным газом, пришлось спасать. Врачи "скорой помощи" привели пострадавшую в чувство и доставили в реанимацию Свалявской центральной районной больницы. Пожар потушили в 7:35 утра.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также