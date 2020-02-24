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На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина

Он ехал из Макеевки в Днепр. 

На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина
Фото: Ukrinform

На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина, который ехал из оккупированной Макеевки на подконтрольные Украине территории. Об этом на фейсбуке сообщила организация "Право на защиту".

80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, расположенной на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в Днепр. Пенсионеру стало плохо в машине, которая везла супругов с "нулевого блокпоста", а на паспортном контроле он потерял сознание.

Врачи неправительственной организации Première Urgence Internationale сразу начали оказывать ему первую помощь. Вместе с врачами скорой помощи из Марьинки они 25 минут проводили сердечно-легочную реанимацию, но в 10:42 констатировали смерть пенсионера.

Напомним, в ноябре 2019 года во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту скончался 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.

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