Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 000 грн на протяжении недели

Освобожденным из плена украинцам государство выплатит по 100 000 гривен на протяжении недели. Об этом сообщили на странице Минветеранов в Facebook.

25 февраля на заседании профильных общественных организаций изберут двоих представителей, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии. В четверг, 27 февраля, эта комиссия соберется для рассмотрения заявлений освобожденных пленных.

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 000 денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос", – добавили в Минветеранов.

Отмечается, что после предоставления медицинской помощи в "Феонфании" те освобожденные, которые нуждались в продлении лечения, были отправлены в госпитали. В госпитале Лесная поляна, по состоянию на 21 февраля, вылечили и выписали 39 из 40 таких пациентов.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО. Были освобождены 76 украинцев. В рамках обмена с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.