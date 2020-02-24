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Полицейская собака помогла найти 13-летнего пропавшего мальчика

Полицейские искали ребенка всю ночь и потом обратились к кинологу. 

Полицейская собака помогла найти 13-летнего пропавшего мальчика
Фото: facebook.com/UA.National.Police

В Днепропетровской области служебная немецкая овчарка по имени Лаки помогла отыскать 13-летнего подростка, который сбежал из дома. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции. 

Сообщается, что ребенок вечером ушел из дома и не вернулся. Полицейские разыскивали его всю ночь.

В результате на помощь прибыли кинолог и его четвероногий напарник Лаки. Немецкая овчарка взяла след от заброшенного здания, где скрывался парень. Вскоре Лаки привел полицейских к месту, где находился ребенок. Парень вернулся домой невредимым.

Напомним, в январе сообщалось, что женщина-медик Часов-Ярского военного госпиталя пять часов оперировала тяжело раненного питбультерьера по кличке Капрал, который живет на позициях одного из военных подразделений на Донбассе.

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