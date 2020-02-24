Минкультуры поддержало создание Федерации киберспорта Украины

Киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО/ООС, социализации людей с инвалидностью и способствовать гендерному равенству.

В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины поддержали создание единой национальной Федерации киберспорта Украины. Об этом сообщил заместитель министра культуры Владимир Шумилин на плей-офф турнире WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Киеве, передает пресс-центр ведомства.

"Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками" на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины", - отметил Шумилин.

Отмечается, что киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО/ООС, социализировать людей с инвалидностью, а также способствует гендерному равенству.

Напомним, ранее Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал, что в Украине скоро появится Государственное агентство спорта, руководить новосозданным ведомством будет президент украинской федерации каратэ Сергей Левчук.