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Минкульт признал незаконным решение Херсонского горсовета об ликвидации библиотек

В городе намерены закрыть 5 библиотек, из-за чего работу потеряют 45 сотрудников этих заведений.

Минкульт признал незаконным решение Херсонского горсовета об ликвидации библиотек
Фото: facebook/Національний університет Києво-Могилянська академія

Министерство культуры молодежи и спорта опровергло распространяемую в СМИ информацию о ликвидации коммунальных публичных библиотек для взрослых и детей Херсоне.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте министерства.

Ранее Херсонский горсовет принял решение о закрытии пяти библиотек, из-за чего работу потеряют 45 сотрудников этих заведений.

Отмечается, что министерство "считает такие решения недопустимыми для страны, где высшей ценностью является человек и его права. Еще 11.02.2020 года МКМС письмом (№ 1834 / 4.10.3) обратилось в Херсонский городской совет с запросом в двухдневный срок направить исчерпывающую информацию относительно разъяснения или опровержения информации в СМИ, или предоставления веских аргументов относительно решений, которые приняты или могут быть принятые Херсонским городским советом. По состоянию на 20.02.2020 года никаких объяснений так и не последовало".

В Минкульте заявляют, что реализация такой инициативы Херсонского городского совета нарушает нормы действующего законодательства, в частности, в соответствии со статьями 15 и 27 Закона Украины "О библиотеках и библиотечном деле" целесообразность реорганизации и ликвидации библиотек, находящихся в государственной или коммунальной собственности определяется соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по согласованию с Министерством культуры, молодежи и спорта. Также запрещается перемещение библиотек без предоставления равноценного благоустроенного помещения для обслуживания пользователей библиотеки, работы работников, хранения библиотечных фондов.

Министерство будет пытаться остановить противоправные действия местных чиновников. Также Минкульт обращается к общественным организациям, активистам и гражданам, чьи права нарушены, с просьбой встать на защиту библиотекарей и библиотечной отрасли и обжаловать действия Херсонского городского совета, если такие совершены или будут совершены, в судах.

"Библиотека - единственная организация, которая бесплатно предоставляет гражданам Украины доступ к информации, обеспечивая их конституционное право. И община должна защищать как свое фундаментальное право на информацию, так и свое культурное и интеллектуальное пространство", - говорится в заявлении.

Напомним, Минкульт намерен направить 29 млн гривен на закупку книг в библиотеки. На продвижение чтения заложено 8 млн гривен.

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