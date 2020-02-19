На пост директора Национального музея истории Украины претендует 9 человек

Министерство культуры, молодежи и спорта обнародовало на своем сайте документы, поданные кандидатами на пост директора Национального музея истории Украины.

Так, на пост претендует девять человек, включая нынешнюю руководительницу музея Татьяну Сосновскую. У Сосновской, назначенной бывшим министром культуры Вячеславом Кириленко в 2015 году, истекает срок контракта.

В конкурсе участвуют:

Федор Андрощук – специалист по истории викингов (защитил докторскую диссертацию "Мечи викингов" в 2014 году в Институте археологии НАН Украины);

Светлана Бедарева – искусствовед, кураторка, экспертка УКФ в секции "Визуальное искусство", живет в Мехико;

Елена Оногда – кандидат исторических наук (тема диссертации – "Керамика Средней Надднипрянщины 13-15 веков"), работает ведущим научным сотрудником музейного отдела "Мистецького Арсенала", в 2015-2017 годах работала в Национальном музее истории Украины;

Игорь Панькив – кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Национального музея народной архитектуры и быта Украины;

Богдан Патриляк – кандидат исторических наук, с марта 2015 года – заместитель директора Национального музея истории Украины по учету и хранению музейных фондов;

Денис Розумец – главный хранитель фондов Музея истории Десятинной церкви;

Юрий Савчук – кандидат исторических наук (тема диссертации – "Городская геральдика Подолья"), в 2008-2011 возглавлял Госслужбу контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины (пока Службу не ликвидировали). Старший научный сотрудник Института истории НАН Украины;

Александр Стеблинский – директор государственного предприятия "Киевская государственная фабрика театрального реквизита", которая находится в ведении Министерства культуры;

Татьяна Сосновская – математик по образованию, бывший директор Литературно-мемориального музея-квартиры Павла Тычины.

Согласно закону, в конкурсной комиссии должно быть 9 человек – по трое от министерства, коллектива и профильных общественных организаций.

Министерство культуры, молодежи и спорта также объявило конкурс на пост гендиректора Национального заповедника "София Киевская". Список кандидатов на этот пост пока не обнародован.