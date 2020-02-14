Минкультуры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие

В Украине пока нет ресурса, на котором была бы собрана музыка композиторов ХХ века или современников.

Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Министерством цифровой трансформации планирует провести оцифровку украинского музыкального наследия.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

"Сейчас в Украине отсутствует ресурс, на котором бы была аккумулирована и доступна для широкого круга заинтересованных музыка украинских композиторов ХХ века или произведения наших современников. Мы хотим создать такую платформу, чтобы сделать это все доступным для дирижеров, музыкантов, ученых, чтобы произведения украинских композиторов исполнялись на сценах Украины и мира, использовались во время обучения в художественных школах или в высшей школе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент нотные фонды в библиотеках находятся преимущественно в бумажном виде, а некоторые и в рукописном, и существуют в одном или двух экземплярах.

"Решением проблемы может стать перевод бумажных изданий в цифровой формат - путем, как сканирования, так и компьютерного набора партитур и партий", - убеждены в Минкультуры.

Напомним, с сентября Минкультуры запустит онлайн-платформу для изучения украинского языка.