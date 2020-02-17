Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
ГлавнаяКультура

Лауреаты Общенациональной программы "Человек года-2019" в номинации «Культурно-искусствоведческий проект года» Пресс-релиз

Victoria Museum – частный музей исторического костюма и стиля викторианской эпохи

О сновательница и куратор – Виктория Лысенко, сертифицированный коуч, автор книг «Ключи к себе» и «Путь к Victoria Museum».

Награды: орден Украинской Православной Церкви преподобной Анастасии Киевской, орден Украинской Православной Церкви святой великомученицы Катерины.

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году : Год был очень насыщенный, было много выставок, и хочется особо отметить две из них. Начну с той, которая называлась «Веер открыт к диалогу». Victoria Museum, судя по информации из открытых источников, сейчас обладает самой большой коллекцией вееров в Украине. На презентации этой выставки, где присутствовало больше 40 человек, я представила наш новый каталог вееров. Второе по значимости событие – это выставка «Знаки мужского братства». Были представлены знаки отличия братства «Буффало» (влиятельная британская благотворительная организация) и масонских братств разных стран, из частной коллекции. К этой выставке тоже был издан каталог. Горжусь тем, что на пресс-фуршете влиятельные бизнесмены, гости из СЕО Club Ukraine, отметили, насколько важно «держать традиции». И третье достижение, которое я здесь выделяю, – это аудиогид Victoria Museum на четырех языках, который в течение года обновлялся три раза. Под каждую новую выставку я составляла новый контент, чтобы посетителям было интересно, чтобы они черпали для себя новые смыслы, новые знания, новую энергию, новое вдохновение. Я сама записывала аудиогид на украинском и русском, наш партнер из Англии записывала на своем родном английском, а партнеры из Китая – на китайском.

Еще хочется отметить, что именно в 2019 году ко мне в музей приезжал с неофициальным визитом специальный гость – Вим ван дер Вейден, ведущий эксперт European Museum Academy (Европейской музейной академии). Он хотел лично увидеть, как можно за два года с абсолютного нуля поднять музей и, более того, сделать его успешным. И Вим ван дер Вейден был настолько удивлен и поражен, что сделал несколько выступлений о Victoria Museum в музейном сообществе.

Ваша «Формула успеха» : Хочешь что-то сделать – стань лучшим в своей определенной области, следуй своим стандартам. А если что-то не нравится – возглавь это! И в этом мне помогает составленный для себя же «Личный камертон», который, в принципе, и определяет мою «формулу успеха» на протяжении 20 лет. Когда-то я сделала его для своей маленькой команды в городе Черкассы – компании «Веста». Каждый год «Личный камертон» трансформировался, апргейдился под изменения и теперь является не только моим «инструментом личного развития», но и помощником многих других людей.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Первые три класса хотела быть учительницей. Мне казалось, что учить детей – это такое счастье! В 9-10 лет, я мечтала быть балериной, как Екатерина Максимова. Но я из маленького города, и у нас не то что балетной школы не было, но и просто студии, да и родители, в общем-то, не стремились меня никуда отдавать. Потом я мечтала быть доктором. Я думала, что быть хирургом – это вообще высшее проявление человеческой сущности. Поэтому в 14 лет я пошла работать санитаркой в районную городскую больницу, на летние каникулы. Работала там первое лето, второе, а на третье доктор предложил мне самостоятельно наложить швы, без слов, жестами, – травмировал ногу велосипедист. И вот после этого я поняла, что у меня такая высокая эмпатия, что доктором мне не быть. Я очень долго размышляла о жизни, о смерти, о швах, о работе хирурга, потому что я это видела, и в итоге решила, что хочу быть философом. Я мечтала, как буду рассуждать о высоких материях, вести дискуссии, вводить в свою речь разные термины. Но жизнь внесла свои коррективы. В Черкассах не было философского факультета. Поэтому, взвесив все за и против, логическим путем, я решила поступать на мехмат. То есть по профессии я – преподаватель математики, физики, информатики.

Это я рассказала вам, кем я хотела стать по профессии, как было принято в Советском Союзе, для девочки, рожденной в 1970 году. Естественно, октябренка, потом – пионерки и комсомолки. Но на самом деле я всегда мечтала быть… аристократкой. Которая музицирует, знает пять языков, обладает изысканными манерами, у нее прекрасное образование, она занимается благотворительностью и развитием людей, которые находятся в ее попечении, и она гордится своим статусом. Вот такие две истории.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если да, то какая? Исходя из предыдущего вопроса, в детстве я мечтала быть графиней или княгиней, но эта мечта не осуществилась – и, вероятнее всего, не осуществится по понятным для всех причинам.

Сейчас я занимаюсь тем, что мне очень нравится, тем, к чему я, возможно, шла всю свою жизнь, – это Victoria Museum. В принципе Victoria Museum – это мой «автопортрет», нанесенный на канву истории. Такие вещи не делаются на год-два. Я уверена, что он войдет в историю. Возможно, через 50 лет его будут ставить наравне с «Прадо»! Так что это моя взрослая серьезная мечта, которая обязательно осуществится.

Говоря слово «успех», какой смысл Вы в него вкладываете? Успех – это когда ты прожил свою жизнь не бесцельно, а со значением, улучшил что-то на этой планете, привнес что-то в мир. Успех – это то, что останется после тебя, твой след в истории. Он бывает разным, кстати.

Ваш любимый афоризм? Пожалуй, я бы выбрала не один афоризм, а целых три. Первый из них – «Жизнь не так проста, как кажется. Она гораздо проще!» Это слова Сократа.

Второй афоризм, а точнее, фразу из исторической притчи, я вспоминаю достаточно часто. Это созвучно тому, ради чего я открыла музей , спустя два года после революции, в разгар военных событий.

Во время Второй мировой Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Посмотрев документ, он спросил:

— А где же затраты на культуру?

— Так война же идет! Какая культура?

— Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? — удивился Черчилль.

И третий афоризм, тоже один из моих любимых, – «Любовь к себе всегда взаимна», слова Оскара Уайльда.

Что Вам больше всего мешает в Вашей профессии? Такой профессии, как основатель, собственник частного музея, не существует, поэтому сложно определить мою нынешнюю профессиональную принадлежность. «Обычные» профессии, которые у меня были (и есть) – учитель, сертифицированный коуч, издатель, журналист. И все же сейчас я куратор и директор музея.

И если отвечать, что больше всего мешает в этой моей деятельности, то это будет очень простой ответ. Мешает недостаток финансов для пополнения фондов, чтобы участвовать в аукционах, где можно выкупить у коллекционеров платья, принадлежавшие украинским аристократкам, тем же Щербатовым, Уваровым, Терещенко. Такие платья есть.

Также можно добавить, что мешает нехватка понимания ценности музеев и музейной работы – хранения, реставрирования, атрибутирования предметов. В Европе музей – целый социальный институт, куда люди стремятся попасть. В Украине этой культуры нет, потому что длительное время она навязывалась, была формальной, детей заставляли ходить в скучные музеи, где бабушки-смотрительницы сидят… И этот привычный стереотип советского музея сейчас очень мешает.

Мы делаем все возможное, чтобы Victoria Museum был современным, интересным, и чтобы люди просто полюбили ходить в музеи, как это делают во всей Европе, Америке и, думаю, скоро в Азии.

Когда, по-вашему, творчество становится искусством?

Мы знаем, что любое творение, которое сделал ребенок или взрослый (сейчас, например, модно рисовать), – это творчество, такое прикладное творчество. При многократном повторении, когда человек приобретает навык и становится мастером своего дела, творчество переходит в искусство. Но только если соблюдено важное условие – если в этом творении мастера есть смысл и душа. Тогда творчество становится искусством.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Ну, я бы сказала, что человек, который спрашивает, еще точно не определился с этим вопросом, поэтому всем его и задает. А я определилась – и счастье, и деньги!

Кому в этой жизни Вы завидуете? Кстати, зависть может быть одним из мотивирующих чувств. Потому что, когда мы начинаем кому-то завидовать, мы можем делать следующий шаг в своем развитии. Можно себе такой списочек написать – «Кому я завидую и по поводу чего». Этот списочек и будет программой развития. Например, «Анджелине Джоли я завидую, потому что она может так потрясающе, завораживающе двигаться. Я тоже хочу этому научиться».

То есть это о том, что я могу брать пример с людей, которые у меня вызывают ощущение «Ух ты, как здорово! А у меня почему этого нет?»

Поэтому да, я завидую – музею в английском городе Бат, у которого прекраснейшая коллекция костюмов, собранная всего за каких-то 45 лет. И я думаю – а могу ли я так? Моему музею лишь два с половиной года, вероятнее всего, через 50 лет и у меня может быть такой результат.

Ну и эту «программу развития» можно продолжать до бесконечности. Я, например, даже вам завидую – человеку, который задает столько вопросов:)

Есть ли у Вас любимая книга? Этот вопрос кажется мне таким провокационным, потому что если прочитал 5 книг за всю жизнь, то одна точно запомнится. Я читаю много книг – профессиональных, документальных, исторических, по бизнесу и художественных. Поэтому что значит «любимая»? Это та, которую я перечитываю? Или та, которая должна лежать на тумбочке? Или та, которую ношу с собой?

Мне нравится много книг. Из прочитанных в 2019 году запомнилось «Тонкое искусство пофигизма» Марка Менсона – шикарная книга, я считаю, что каждому полезно ее почитать, потому что на самом деле это о глубинных смыслах.

Очень специальная книга, которая дает понимание, как жили прекрасные леди в кринолинах и турнюрах, называется «Это неприлично. Руководство по сексу, манерам и премудростям замужества для викторианской леди». Ее написала Тереза О Нилл.

С удовольствием перечитала в отпуске на пляже «Смерть на Ниле» Агаты Кристи.

Также мне нравится «Такова жизнь» Марии Метлицкой – маленькие истории, которые как-то дополняют, обогащают и не позволяют забыть, что пока ты делаешь «великие дела» Victoria Museum, есть и просто бытовые проблемы других людей.

Люблю шикарные детективы Артуро Перес-Реверте и Кары Хантер.

Перечитала «Саломею» Оскара Уайльда…

Скажу, что любимая книга – это всегда та, которую ты любишь читать в данный момент.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были современниками? Мой любимый философ – Сократ, поэтому с удовольствием подружилась бы, и за бутылочкой вина обсуждали бы с ним разные вопросы, философствовали бы. Очень бы хотела подружиться с Рафаэлем. Я думаю, что как человек, который умеет слушать и задавать вопросы, узнала бы о его жизни столько нового и интересного! И неизвестную личную историю, и как он творил в Ватикане. С сестрами Бронте, конечно, хотела бы познакомиться, учитывая, что у меня Victoria Museum и я увлекаюсь викторианской историей, викторианским периодом моды. И конечно, я бы хотела подружиться с королевой Викторией, чтобы узнать, почему она выбрала себе белое свадебное платье, как вообще жила, почему написала 124 тома столь откровенных личных дневников. Мне кажется, я бы и с Черчиллем подружилась, и с Маргарет Тетчер. И с нашим Иваном Франко! Вот сидела бы как зачарованная рядом с ним и слушала, как он изучал санскрит и переводил с него. Список можно продолжать до бесконечности. Ведь я – личность, увлекающаяся другими…

Почему вы решили связать свою жизнь именно с музейным делом? Потому что иначе я не могла. В 2014 году началась война, и я не знала, как могу помочь стране с этим справиться. И тогда решила, что нужно, в противовес, создать что-то такое, что будет давать людям новые смыслы жизни, красоту. До этого у меня уже был богатый опыт путешествий, в каждой стране я ходила в музеи, чтобы получить представление об истории и культуре, и убеждена, что, действительно, именно красота спасает наш мир. Мое желание не сразу стало идеей музея, но я уже понимала, что это будет культурное пространство в центре Киева, где люди могли бы попасть в мир красоты и «примириться» с собственной историей.

Как пришла идея открыть частный музей в Украине? Почему выбрали именно одежду? В большинстве стран подобные музеи, где выставлены исторические костюмы, считаются культурным явлением современности. Но в Украине до Victoria Museum не было такого места, где можно было бы рассмотреть наряды дореволюционных украинских модниц, «увидеть» через костюмы, аксессуары, фотографии то, что знакомо из романов и фильмов: хорошие манеры, умение владеть своими эмоциями, держать спину прямо. Это нарабатывается десятилетиями и передается из поколения в поколение. Музей, подобный Victoria Museum, был нужен, чтобы его экспозиция заполнила «пробелы истории».

К тому же одежда сохраняет ДНК человека, то есть позволяет не просто посмотреть, какой была мода, но и почувствовать дух того времени. Это не мистика -- мир материальных вещей действительно существует.

Является ли музей прибыльным делом, или это больше меценатство? Это мое меценатство, но я очень благодарна нашим посетителям за то, что они покупают билеты. Ведь деньги нужны на оплату работы персонала, на реставрацию, коммунальные услуги и тому подобное. Но музей не является прибыльным делом.

Какая миссия Вашего Музея? Миссия музея не только в том, чтобы представить настоящую одежду позапрошлого века, но и в том, чтобы показать, что все эти изысканные добротные наряды были созданы в период стабильности и процветания, ведь только мир дает людям возможность работать, учиться, путешествовать, следить за модой и красиво одеваться.

Какие планы на будущее по развитию музея? Мы планируем выездные выставки в разных городах Украины.

Мы подали документы на участие в European Museum of the Year Award (EMYA) -- и намерены получить звание музея года. У нас всегда амбициозные планы -- делать три выставки ежегодно. В этом году мы уже открыли первую выставку -- и сейчас работаем над двумя следующими. Мы собираемся увеличить число посетителей музея до 1500 в месяц.

Что получилось самым дорогим в проекте? (Помещение, экспонаты?) Да, самым дорогим оказалось помещение, его ремонт. Потому что приобрести музей в центре города -- это не стоит 5 копеек. Музей -- это весьма дорогостоящее дело. Я считаю себя послом частных музеев и уверена, что в следующие 10 лет частных музеев станет больше. Надеюсь, украинские коллекционеры станут более смелыми и будут открывать собственные музейные пространства для своих коллекций.

Сколько примерно посетителей у вас ежемесячно? Что это за аудитория? Сейчас посещаемость музея составляет 600 гостей в месяц. Считаю это своим абсолютным успехом, потому что мои прогнозы были более пессимистичными, ведь пока наша страна находится в состоянии войны. Но даже в мирное время большую конкуренцию музеям составляет сфера развлечений. К сожалению, многие наши сограждане не привыкли ходить в музеи.

Аудитория очень разная. Мы выделили 4 категории людей.

Это пенсионеры, которые охотно ходят в музей бесплатно, и эта возможность -- мой «комплимент» пожилым людям за их труд и их вклад в то, как мы сейчас живем.

Это школьники, которые приходят группами.

Это фанаты музея, которые следят за новыми выставками, то есть приходят раз в 3 месяца. Им нравится атмосфера нашего музея, где звучит музыка, где есть аудиогид на четырех языках и фотозона.

И четвертая группа посетителей -- это люди, которые ищут новые впечатления и вдохновение, хотят перезагрузиться, найти новые смыслы. Чаще всего это семейные пары.

Людям нравится наш музей, потому что они будто попадают через «портал времени» в другое пространство.

Случались ли какие-то необычные истории при поисках одежды? Могли бы вспомнить 2-3 таких эпизода? Несколько лет назад в Америке, на чердаке одного из домов, нашли старый сундук. Когда его открыли, увидели свадебное платье, туфли, фотографию невесты и газетную вырезку. В заметке, напечатанной более века назад в нью-йоркской газете, речь шла о свадьбе Марты Йокум. Церемония состоялась 30 сентября 1913 года. Новый владелец дома решил выставить найденные в сундуке вещи на аукцион. И это был настоящий счастливый случай для Victoria Museum, а еще -- тот самый уникальной пример, когда в музей попадают вещи с личной историей. Да и другие экспонаты, которые можно видеть сейчас в наших витринах, мы как бы «телепортировали» из далекого прошлого -- и сами иногда удивляемся, как они сохранились до наших дней.

Еще могу рассказать интересную историю о том, как началась наша пинакотека.

Картины нашли меня сами. И первой из них был портрет девушки, которую мы назвали Лиза-Виктория.

В Нью-Йорке, на блошином ринке Челси, я покупала броши, чтобы дополнить музейную коллекцию. Когда дилер узнала, что у меня есть собственный музей, то очень настойчиво сказала:

-- Виктория, вы должны купить в музей вот эту картину!

Я ответила, что уже потратила все взятые с собой деньги.

-- Я привезу ее вам в отель. Ведь в отеле у вас есть деньги? Вы в какой гостинице живете?

Говорю, в какой.

-- У вас точно есть деньги.

Вечером она приехала из другого города, чтобы привезти мне эту маленькую картину. Иногда пишет мне, чтобы спросить: «Как там моя девочка поживает в вашем музее?»

Очень многие дилеры, когда узнают, что у меня есть музей, с радостью продают экспонаты. Потому что понимают -- так вещи и картины обретают новую жизнь

Как и где находите экспонаты? Могу ответить -- везде, где только можно. К сожалению, в нашей стране с ее бурной историей практически не сохранилось дореволюционной городской одежды. Я не верю в то, что где-то в прабабушкиных сундуках еще лежит вещи, которые пригодны для демонстрации в музее. Покупаю экспонаты на иностранных аукционах, на блошиных рынках в разных странах, у дилеров, коллекционеров. Бывает, музеи распродают «дубли» из своих фондов.

Могу сказать, что иногда это охота, иногда -- счастливый случай, иногда -- детективное расследование, иногда мы получаем экспонаты в подарок. Приведу несколько примеров. Такой уникальный экспонат, как единственное в Украине свадебное платье от модного дома Чарльза Уорта, мне подарил мой муж. Мемориальную брошь 19-го века нам подарила семья Корсаковых. Недавно, к открытию первой выставки в этом сезоне, которая называется «Арканы женской судьбы», мы получили от Натальи Лысенко, владелицы галереи «Боско», замечательную картину 19-го века, на которой изображена женщина в классическом викторианском наряде. Имена всех дарителей размещены на нашем сайте и останутся в истории музея.

Почему выбрали одежду именно викторианской эпохи? Викторианской эпохой мы, довольно эфемерно, обозначаем период 1840-1920-х годов, а точнее, дореволюционное время, после которого история и жизнь людей круто поменялись.

Но в нашей стране, после двух революций и двух мировых войн, почти не сохранились такие артефакты дореволюционного периода, как наряды горожан и горожанок. Поэтому мы собираем из разных уголков мира подобные вещи, чтобы воспроизвести, как это могло быть и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе.

Я выросла в рабочей семье, но очень много читала английской классики и с юности была захвачена викторианской эпохой. Тогда историческими потрясениями еще не было разрушено много материальных и духовных ценностей. Это было время процветания, бурного развития. Время мужчин, устремленных в будущее. Время по-настоящему женственных женщин.

Мне хотелось, чтобы в моем музее люди любовались чем-то изысканным, красивым, находили новые идеи и открывали новые смыслы.

Мы видим, как люди выходят из Victoria Museum другими -- с расширенным восприятием мира, с новым пониманием собственной истории, более радостными и легкими. Достаточно сказать, что посмотрев на все эти тесные корсеты и громоздкие кринолины, которые приходилось носить женщинам, мы начинаем ценить сегодняшнюю свободу от бывшего диктата моды с его строгими правилами. А когда видишь изысканные вещи, которые создавали люди, которым приходилось обходиться без привычных сегодня благ -- канализации, холодильников, микроволновок, -- начинаешь больше уважать их достижения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также