Группировку координировал один из известных в Украине "воров в законе".

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львовской области участников организованной группировки, подозреваемых в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах страны и за рубежом.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"По данным следствия, в группировку входят судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления представители местного криминалитета. Деятельность организации координирует один из известных в Украине «воров в законе». Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что бизнесмен из одной из европейских стран подыскивает исполнителей для расправы над бывшим бизнес-партнером - гражданином Украины - за якобы невозвращенный долг. По версии следствия, через связи в криминальных кругах своей страны иностранец вышел на организованную группировку в Украине и заказал получить от бывшего партнера $10 тыс. Украинский предприниматель обратился в СБУ.

Двух активных участников группировки правоохранители задержали в Дрогобыче во время получения от бизнесмена $2 тыс.

Во время обысков по местам проживания участников группы изъято огнестрельное и холодное оружие, которое злоумышленники, вероятно, применяли во время преступной деятельности.

"Кроме того, правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по сделкам с незаконной добычей янтаря и майнингову «ферму»", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе в Киевской области за вымогательство задержали полицейского, которого суд восстановил на должности.