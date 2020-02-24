К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
В Италии заявили о третьей жертве коронавируса
В Италии заявили о третьей жертве коронавируса
Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

Один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Талаковки - с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометный выстрел.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов: рядом с Травневым - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды возле Орехово - с 120-мм миномета - 29 мин; два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Золотого-4 - с 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин; в районе Новозвановки - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с Луганским - из миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Кондрашевская Новая - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 20 снарядов.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в субботу, 22 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве был ранен украинский военный.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также