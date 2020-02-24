За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

Один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Талаковки - с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометный выстрел.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов: рядом с Травневым - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды возле Орехово - с 120-мм миномета - 29 мин; два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Золотого-4 - с 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин; в районе Новозвановки - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с Луганским - из миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Кондрашевская Новая - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 20 снарядов.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в субботу, 22 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве был ранен украинский военный.