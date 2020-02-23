Пограничники не пустили в Украину двух россиян, которые собирались читать в Киеве лекции о копирайтинге

Пограничники не пустили в Украину двух граждан России, которые ранее посещали оккупированный Крым и прибыли рейсом "Минск-Киев" в аэропорт "Жуляны". Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", - говорится в сообщении

Тем же рейсом с той же целью по приглашению той же организации в Киев прилетела жительница Москвы 1983 года рождения.

По данным украинских пограничников, россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность во временно оккупированном Крыму. В соцсетях женщина публикует фото из мероприятий, организованных российскими силовиками с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием.

Россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и запретили въезд в страну на 3 года. Утром 23 февраля они обратным рейсом улетели в Минск.

Напомним, на прошлой неделе в "Жулянах" завернули еще трех российских пропагандистов (журналистов, СММщиков, блоггеров), которые собирались учить украинцев искусству массовых коммуникаций.