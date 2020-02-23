10 человек травмировались из-за столкновения маршрутки и грузовика под Николаевом

Всего в рейсовом автобусе находилось 12 пассажиров.

Под Николаевом маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадали 10 человек. Об этом сообщили в областной полиции.

ДТП произошло около 18:30 в субботу, 22 февраля, на 115 км автодороги "Одесса - Мелитополь - Новоазовск".

"Произошло столкновение грузового автомобиля DAF с цистерной с маршрутным микроавтобусом сообщением "Маловарваровка - Центральный рынок", которые двигались во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В результате аварии восемь пассажиров и водитель маршрутки, а также водитель грузовика с телесными повреждениями были доставлены в больницу Николаева.

Всего в рейсовом автобусе находилось 12 пассажиров и водитель.

Предварительно следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину.