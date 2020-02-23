Они оказались на месте событий из-за "любопытства", когда принесли "голодным людям 30 пирожков из столовой".

Парни, которых после столкновений в Новых Санжарах в соцсетях называли "титушками" из Кропивницкого, записали видеообращение на фоне Новосанжарской райгосадминистрации, в котором заявили, что они являются местными жителями. Видео обнародовано на YouTube-канале "Полтавское ТВ".

Парни представляются как Максим Корниенко, Дмитрий Зозуля и Александр Палько. Они утверждают, что родились в Новых Санжарах.

"Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякую грязь", - сказал один из парней Максим Корниенко.

Они также заверили, что в массовых беспорядках участия не принимали.

По словам парней, они попали на видео протестов, когда принесли "голодным людям 30 пирожков из столовой".

Видеообращение появилось в связи с тем, что во время беспорядков в Новых Санжарах внимание пользователей сети привлекли трое молодых людей в спортивной одежде. В соцсетях их назвали провокаторами, которые приехали из других городов, чтобы дестабилизировать ситуацию. В одном из парней, который записал обращение, якобы узнали "титушку" из Кропивницкого.

Версию о приезжих "вирусологах в спортивных костюмах", которые подстрекали толпу во время столкновений в Новых Санжарах, озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Жители Новых Санжар вышли на протест, в ходе которого начались столкновения. Автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека.

В ходе столкновений в Новых Санжарах пострадали девять полицейских и гражданский. Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков.

Зеленский признал события в Новых Санжарах спланированными и пообещал наказать виновных.