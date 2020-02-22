Суд отстранил от должности и.о. мэра Затоки

Киевский райсуд Одессы по ходатайству прокуратуры отстранил от должности исполняющего обязанности председателя Затоковского поселкового совета Вячеслава Бокого.

Как сообщает "Укринформ", такое решение вынесла 22 февраля следственная судья Юлия Федулеева.

Представитель обвинения во время выступления сообщил, что следствие имеет неопровержимые доказательства совершения подозреваемым ряда преступлений, согласно ч.5 ст.191 (хищение) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

По информации "Думской", производство касается растраты бюджетных средств в ходе реконструкции очистных сооружений. Договор подряда был заключен с компанией "Пивденьбудизол", которая должна была получить за работу 19 млн грн. В 2019 году ей перечислили 5,7 млн грн.

По данным следствия, сельсовет Затоки принимал и подписывал акты выполненных работ с завышенными показателями и перечислял за них деньги.

Это не единственное уголовное производство, в котором фигурируют должностные лица и депутаты Затоковского поссовета. 21 февраля Белгород-Днестровский суд арестовал 87 земельных участков общей площадью почти 7 га, расположенных на Вокзальной улице и бульваре Золотой Берег, в рамках дела о злоупотреблении властью (ч.3 ст.364 УК).

В 2019 году СБУ также заявляла, что руководство Затоки попалось на вымогательстве взятки. Якобы Бокий, депутат поссовета Эдуард Кушнир и один из членов исполкома хотели получить от местного предпринимателя 87 тысяч долларов США за выделение трех земельных участков в курортной зоне.

20 декабря оперативники спецслужбы задержали Кушнира при получении первой части взятки в размере 11 тысяч долларов.

Напомним, что секретарь поселкового совета Вячеслав Бокий управлял Затокой с марта 2019 года, когда был отстранен ее мэр Василий Звягинцев.