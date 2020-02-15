В Одесской области в пункте пропуска "Кучурган" пограничники задержали гражданина Молдовы, который вел себя неадекватно. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Гражданин Республики Молдова, который прибыл в Украину, вел себя агрессивно, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима. Украинских пограничников он обвинял в госизмене по законодательству СССР, призвал переходить на сторону "советского союза". Также он ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъемку на мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Мужчина не впервые нарушает украинское законодательство. 30 декабря 2019 он пытался въехать в Украину на автомобиле "BMW" с советской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики.

То есть нарушил требования законодательства по управлению автомобилем без номерных знаков и по пропаганде тоталитарного коммунистического режима, отметили в ведомстве. Тогда автомобиль изъяли и передали в полицию, а нарушителя вернули в Молдову.

На этот раз иностранца задержали. На него составили админпротоколы за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска (по статьям 185-10 и 202 КУоАП). Также молдаванину запретили въезд в Украину на 3 года.