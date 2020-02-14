С начала суток в зоне ООС противник девять раз нарушал режим прекращения огня

С начала суток 14 февраля вооруженные формирования России девять раз нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Противник применял запрещенное Минскими договоренностями оружие, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Рядом с Красногоровкой обстрел велся из минометов калибра 120 мм (12 мин), противотанкового гранатомета (семь выстрелов) и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Лебединского стреляли из минометов калибра 82 мм (четыре мины).

Два обстрела возле Новолуганского производились из миномета 82 мм (семь мин), гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия. Трижды открывали огонь возле Крымского – из минометов калибра 120 мм (20 мин) и 82-мм (14 мин). Рядом с Травневым оккупанты применили станковый противотанковый гранатомет (два выстрела), также они вели огонь из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия. Рядом с Хутором Вильный применяли минометы калибра 120 мм (две мины), а также гранатометы разных систем.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – добавили министерстве.

Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил с ним выполнение договоренностей, достигнутых на встрече в "нормандском формате". Президенты согласились с необходимостью активизировать работу в рамках Минских переговоров.