Киллера, который подозревается в убийстве пластического хирурга в Киеве, задержали в Одессе при попытке вылететь из страны.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

"Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", - рассказал он.

С задержанным проводятся следственные действия.

В официальном комментарии в ютуб-канале полиции Крищенко рассказал, что еще один подозреваемый задержан в Киеве.

"Час назад были задержаны два человека. Один - непосредственный исполнитель - был задержан вместе с пограничниками в аэропорту "Одесса". Он после преступления скрывался на территории города Киева, выезжал в другие города, а сегодня пытался вылететь за пределы Украины. Второе лицо задержали тут, на территории Киева в ходе специальной операции спецподразделением КОРД", - сказал начальник полиции Киева.

Второй задержанный - тоже иностранец. Оба человека приехали в Украину несколько месяцев назад "с единой целью совершить это преступление".

Напомним, вечером 2 февраля во дворе дома на улице Саксаганского был убит житель Киева, пластический хирург одной из столичных клиник.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.