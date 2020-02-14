Коммунальные службы Киева начали сносить велопарк в Голосеевском парке.

Об этом сообщил в фейсбуке пользователь Денис Журавель.

Фото: facebook.com/denis.zhuravel

"Уже больше 10 лет на территории Голосеевского парка существует велосипедный парк "Американка". Расположенный на окраине леса, возле перекрестка улицы Полковника Потехина и Голосеевского проспекта, он является одним из немногих мест для тренировок велосипедистов подобного рода не только в Киеве, но и в Украине в целом", - написал он.

По его словам, трасса построена и поддерживается в надлежащем состоянии усилиями самих атлетов.

"Администрация Голосеевского района уже не первый раз принимает решение снести трассу "Американка". Аргументами для таких решений является как бы многочисленные жалобы местных жителей о том, что спортсмены мешают им и засоряют территорию парка. Хотя на самом деле тот мусор, который есть на территории трассы и парка в целом, оставляют совсем не спортсмены, а сами местные жители и гости парка им. М.Рыльского", - отметил он.

13 февраля сотрудники коммунальных служб приступили к демонтажу трассы.

Фото: facebook.com/denis.zhuravel

Фото: facebook.com/denis.zhuravel

"Данная территория входит в состав Голосеевского парка имени М.Рыльского - памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения, который вошел в состав НПП "Голосеевский" и является объектом природно-заповедного фонда Украины, находящийся под особой охраной", - говорится в объявлении коммунальщиков на месте работ.

В нем отмечается, что самовольное занятие земельного участка под обустройство велосипедных дорожек и трамплинов, снятие грунтового покрова и изменение рельефа и повреждение зеленых насаждений в парке запрещено.