Во Львове два авто насмерть сбили 65-летнюю работницу коммунальной службы

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Утром во Львове 65-летнюю работницу коммунальной службы сбили два автомобиля. В результате потерпевшая погибла на месте.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 февраля, около 7:25 на улице Липинского, сообщается на сайте полиции области.

"Как предварительно установили правоохранители, на 65-летнюю женщину, работницу одного из львовских коммунальных предприятий, совершили наезд два автомобиля - "Фольксваген", которым управлял 71-летний житель Львова и "Пежо", за рулем которого находился 38-летний киевлянин. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Полтаве автомобиль въехал в подземный переход и насмерть сбил коммунальщика. 27-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы, погиб на месте.