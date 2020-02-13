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В подвале пятиэтажки в Белой Церкви нашли тротил. Из-за опасной находки в доме на Александрийском бульваре отключили газ, на место прибыли полицейские и спасатели. Около 200 жителей 70 квартир дома эвакуировали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Патрульные полицейские уточнили, что сверток с надписью "тротил" обнаружил внук покойного жильца дома, тот был военным.

Вынести тротил из подвала поручили взрывотехникам.

"Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти двухсот человек, жителей 70 квартир многоквартирного дома. Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сказано в сообщении.