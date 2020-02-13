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В полиции заявили о массовом "минировании" Киева

Анонимное сообщение поступило на электронную почту полиции.

В полиции заявили о массовом "минировании" Киева
Архивное фото
Фото: Александр Рудоманов

Столичная полиция получила анонимное сообщение о минировании практически всего Киева. Об этом сообщили в полиции изданию "РБК-Украина".

"Около 14:59 на электронную почту поступило анонимное сообщение о заминировании практически всего Киева. Перечень объектов очень большой. Речь идет о площадях, домах, торговых центрах и др.", - отметили в полиции.

Напомним, в начале января в Виннице полицейские задержали мужчину, который сообщил о своем намерении заминировать отдел полиции. Он рассказал, что он сообщил о заминировании "ради развлечения".

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