В полиции заявили о массовом "минировании" Киева

Столичная полиция получила анонимное сообщение о минировании практически всего Киева. Об этом сообщили в полиции изданию "РБК-Украина".

"Около 14:59 на электронную почту поступило анонимное сообщение о заминировании практически всего Киева. Перечень объектов очень большой. Речь идет о площадях, домах, торговых центрах и др.", - отметили в полиции.

Напомним, в начале января в Виннице полицейские задержали мужчину, который сообщил о своем намерении заминировать отдел полиции. Он рассказал, что он сообщил о заминировании "ради развлечения".