Фото: Виталий Мирошниченко

В Киеве правоохранители применили оружие при задержании правонарушителя.

Как сообщает корреспондент LB.ua, водитель автомобиля Range Rover на грузинских номерах не останавливался на требования полиции, создавал аварийную обстановку, угрожая безопасности людей.

Патрульные приняли решение использовать табельное оружие.

С пробитыми колесами внедорожник проехал еще около 500 метров, после чего водителя задержали. По предварительным данным, это гражданин другого государства.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

На месте работает следственно-оперативная группа.