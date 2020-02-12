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В Одессе патрульные остановили троллейбус с пассажирами, чтобы задержать воров

Трое ранее судимых мужчин отобрали у парня велосипед и пытались скрыться.

В Одессе патрульные остановили троллейбус с пассажирами, чтобы задержать воров
Фото: Полиция Одесской области

Одесским патрульным для задержания преступников пришлось задержать троллейбус с пассажирами.

Об этом сообщает "Думская".

Днем на одной из улиц трое парней подошли к велосипедисту и отобрали у него велосипед. Пострадавший сразу же вызвал полицию. На место прибыли патрульные, которые находились неподалеку.

Тем временем злоумышленники вместе с "трофейным" велосипедом попытались скрыться, заскочив в проезжавший троллейбус.

Патрульные догнали троллейбус и остановили его, а затем - задержали троих преступников. Все они оказались ранее судимыми.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который проник в магазин и ел там сладости.

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