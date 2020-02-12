В КГГА анонсировали запуск 4G на первых станциях метро уже весной

В Киевской городской госадминистрации анонсировали, что запуск 4G интернета на первых станциях киевского метро должен появиться весной 2020 года.

"Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки", - отметил советник Киевского городского главы Максим Бахматов.

По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном, операторами была предоставлена необходимая техническая документация.

"Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности", - отметил директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут.

В КГГА напомнили, что в марте 2020 запланирован старт 4G интернета на: а) «Академгородок», «Житомирская», «Святошино»; б) «Сырец», «Дорогожичи»; в) «Героев Днепра», «Минская», «Оболонь». В конце 2020-начале 2021 - на всех станциях и тоннелях.

Напомним, над разработкой схемы внедрения сети 4G для ряда станций столичного метрополитена начали работать осенью прошлого года. КГГА провела переговоры с операторами мобильной сети Kyivstar, Vodafone, Lifecell и обязала КП “Киевский метрополитен” подготовить технические условия для нововведения. В реализации проекта принимала участие китайская компания Huawei, которая выиграла тендер на строительство 4G сети в Киеве.

5 февраля сообщалось, что запуск 4G интернета в Киевском метро снова отложили. Решение о запуске должны принять только после проведения необходимых регуляторных процедур.