​Начальник Одесского СИЗО и еще двое сотрудников уволены с должностей

Они фигурировали в журналистском расследовании о коррупции.

Трое сотрудников Одесского следственного изолятора, которые фигурировали в расследовании журналистов, уволены с занимаемых должностей.

Об этом сообщается на странице Министерства юстиции в фейсбуке.

"Трое сотрудников Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов "Слідство.Інфо", уволили с занимаемых должностей. Речь идет о начальнике СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также сотруднике оперативного отдела Александре Торзюке", - сообщил замминистра юстиции Виталий Василик.

По его словам, с момента выхода фильма-расследования в отношении этих должностных лиц начала работать внутренняя безопасность. При этом их не удавалось уволить раньше, поскольку они находились на больничных.

Как ранее сообщали журналисты "Слідство.Інфо", сотрудник СИЗО Александр Торзюк разрешал заключенному, обвиняемому в особо тяжком преступлении, свободно передвигаться на свободе, встречаться с людьми за пределами изолятора, пользоваться мобильным телефоном и получать незаконные передачи.

В то же время замначальника СИЗО Валентин Слабинский является официально подозреваемым в вымогательстве денег от заключенных, а начальника СИЗО Владимира Шевченко подозревают в коррупции.

Напомним, в конце января министр юстиции Денис Малюська посетил Одесский следственный изолятор. Он обозначил ряд проблем в содержании задержанных, а также сообщил о планах в течение месяца-двух подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем "тех, чье пребывание там неуместно".

3 февраля сообщалось, что в Одесском СИЗО из-за действий администрации погиб заключенный. В его камеру незаконно допустили двух заключенных, которые его избили.

В марте прошлого года двух сотрудников Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничество. Они помещали заключенных в карцер и требовали деньги.

В мае 2019 года суд признал виновным и приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО Василия Чемериза. По данным следствия, 17 августа 2017 года Чемериз, находясь под стражей в СИЗО, в помещении свинарника на территории учреждения, нанес три удара ножом младшему инспектору II категории отдела режима и охраны Алене Порошенко, от которых она скончалась. После этого, он расчленил тело, спрятал его в баке для мусора, который выкатил к административной территории учреждения.