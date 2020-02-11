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Житель Луганской области пытался вывезти в Россию часть корпуса военного вертолета

Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска.

Житель Луганской области пытался вывезти в Россию часть корпуса военного вертолета
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли незаконный вывоз в Россию агрегата к военной авиационной технике - части военного вертолета Ми-24.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник", - говорится в сообщении.

Следователи собирают доказательств противоправной деятельности нарушителя и его сообщников. Также устанавливаются источники происхождения агрегата.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса и избрании ему меры пресечения.

Операция проводилась совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее две россиянки пытались под одеждой вывезти из Украины медицинские приборы.

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