Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли незаконный вывоз в Россию агрегата к военной авиационной технике - части военного вертолета Ми-24.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник", - говорится в сообщении.

Следователи собирают доказательств противоправной деятельности нарушителя и его сообщников. Также устанавливаются источники происхождения агрегата.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса и избрании ему меры пресечения.

Операция проводилась совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее две россиянки пытались под одеждой вывезти из Украины медицинские приборы.