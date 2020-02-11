Жительница областного центра в течение нескольких месяцев сообщала о псевдоминировании судов, а также Центра предоставления админуслуг.

Сотрудники Службі безопасности задержали в Сумах женщину, которая систематически сообщала по телефону о якобы минировании государственных учреждений.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Жительница областного центра, которая работает адвокатом, регулярно, в течение нескольких месяцев, сообщала о псевдоминировании зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг. Правоохранители задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса после очередного телефонного «минирования» здания суда", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства задержанной правоохранители изъяли несколько мобильных терминалов и сим-карты различных мобильных операторов с доказательствами ее противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Киеве задержали двух учениц по подозрению в ложном минировании школ.

Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью - №259 - о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

В декабре прошлого года Кабмин инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минировании общественно важных объектов. Сообщалось, что наказание для псевдоминеров будет предусматривать обязательную конфискацию имущества.